Es oficial: Messi, Suárez, Busquets y Alba con el Inter Miami

Lionel Messi en un extremo disfrutaba de una bebida, acompañado por Luis Suárez y seguido por Sergio Busquets. Jordi Alba ocupaba el otro extremo, todos sonrientes con el uniforme de práctica puesto.

Estos astros del balón pie se reúnen una vez más, esta vez en la MLS. El Inter Miami comenzó oficialmente la pretemporada el sábado, marcando la primera vez que Suárez viste sus nuevos colores tras firmar un contrato de un año el mes pasado. Se une así al trío de excompañeros que llegaron al equipo el verano pasado.

“Venir a ayudar a un equipo que tiene jugadores conocidos, a un club nuevo, e intentar ganar una Copa MLS con profesionalismo, es lo que buscan en mí”, dijo Suárez.

“La mejor palabra que tenemos que tener los jugadores es soñar, soñar en grande, soñar es querer ganar, y porque no sonar en ganar los cuatro títulos.”



