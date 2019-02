Agencias

Jesús Alonso Escoboza, jugador de Dorados, anotó un gol de chilena en el partido que su equipo disputó ante Cafetaleros de Tapachula el sábado pasado.

Esta jugada fue resaltada por la cuenta oficial de la FIFA en redes sociales, por lo que medios de comunicación han expresado que dicho gol podría contender por el Premio Puskas, mismo que se otorga al mejor gol del año en el orbe.

“Bueno, la verdad todavía no sé mucho, sería algo grandioso para mí el estar nominado. Meter un gol así con el equipo de mi estado y llegar tan lejos es algo increíble, sería muy bonito en mi carrera” declaró Escoboza en su regreso a Culiacán.

El jugador sinaloense mencionó que ya tiene el mérito del gol aunque no llegue a una candidatura por el premio Puskas y recordó la emoción que sintió cuando el balón entró al asegurar que será un recuerdo que tendrá de por vida.

“Fue una jugada donde el balón me quedó elevado afuerita del área. Desde que vi que iba arriba la pelota me imaginé que me podía caer para realizar la chilena. Esta es una jugada que en los entrenamientos la practico, me tuve la confianza que fue lo importante y gracias a Dios se me dio un muy bonito gol”, mencionó el defensa sinaloense.

Alonso Escoboza dice estar agradecido por la confianza que Diego Armando Maradona le ha conferido, ya que así se siente muy cómodo en la cancha, algo que antes no pasaba con otros entrenadores, confiesa. Posterior al gol que anotó, su entrenador lo abrazó y le dijo que había sido un gol fantástico, “una muy bonita anotación”.

A su vez, la cuenta oficial del equipo en Twitter (@Dorados) subió un mensaje con respecto a la anotación en el que señalaron que están a la espera que les hablen para informarles que contenderán por el premio anteriormente mencionado.

(Info: espn)