Conoce a los invitados para los 'cuartos' de la Champions

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles quedaron definidos los ocho equipos clasificados a la fase de cuartos de final de la UEFA Champions League, entre los que se cuentan tres representantes de la Liga Española: Real Madrid, Sevilla y Barcelona.

De acuerdo con Televisa, la Serie A y la Premier League metieron a dos contendientes cada uno entre los mejores ocho con Juventus y Roma (Italia) y Liverpool y Manchester City (Inglaterra). La Bundesliga solo pudo meter a un aspirante, a través del Bayern Múnich.

Cabe señalar que es precisamente la Liga española de la que han salido los últimos cuatro campeones de la Champions League: Real Madrid (2014, 2016 y 2017) y Barcelona (2015). Incluso merengues y catalanes han ganado siete de los últimos 12 títulos.

De estos ocho equipos clasificados a cuartos de final, Manchester City, Sevilla y Roma no han logrado el título en Champions League.

The quarter-final line-up is complete! 🙌



What's your dream #UCL final? pic.twitter.com/AQCBxbu3NM