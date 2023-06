España vs Italia Semifinal UEFA Nations League: Todo lo que debes saber

España e Italia tienen un compromiso importante correspondiente a la Semifinal UEFA Nations League 2022/23, el duelo se disputará el jueves 15 de junio a las 12:45 horas (Horario del centro de México).

La Furia Roja está en proceso de reconstrucción, con las ilusiones renovadas con Luis de la Fuente Castillo como su nuevo director técnico, quien sustituyó a Luis Enrique luego de que quedaron muy lejos del título en Qatar 2022 siendo eliminados en octavos de final por Marruecos en una tanda de penales.

Después de ello el nuevo entrenador tuvo sus primeros dos compromisos el pasado mes de marzo como parte de las eliminatorias del Campeonato Europeo de 2024, en su debut goleo 3-0 a una Noruega sin Erling Haaland, pero después cayeron 2-0 con Escocia, es una incógnita que cara presentaran, pero les urge dar un golpe de autoridad.

Los Gli Azzurri enfrentan un escenario aún más complejo fueron de los grandes ausentes de Qatar 2022 ya que ni siquiera consiguieron superar las semifinales del repechaje ante Macedonia del Norte.

Pese a todo hay que recordar que Italia es el último campeón de la Eurocopa al ganar la edición del 2020, es una de las selecciones grandes del Viejo continente, por lo que para ellos es clave recomponer el camino.

En los dos compromisos más recientes de La Nazionale disputados en marzo cayeron 1-2 contra Inglaterra y luego vencieron 2-0 a Malta.

Curiosamente España e Italia chocaron en semifinales de la UEFA Nations League del 2021 en aquella ocasión, los de la Furia ganaron 1-2 con doblete de Ferran Torres por los italianos descontó Pellegrini.

