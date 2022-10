ESPN y la F1 anuncian acuerdo de transmisión de carreras hasta 2025

Con el auge de la popularidad en los deportes de alta velocidad, como la Fórmula Uno en Estados Unidos, ESPN y la serie global de automovilismo anunciaron el sábado un nuevo acuerdo para la transmisión de carreras que regirá hasta 2025.

ESPN transmite la F1 en Estados Unidos desde 2018, y el nuevo acuerdo mantendrá las trasmisiones en vivo sin interrupciones comerciales de todas las carreras por ESPN, ESPN2 o ABC, todas de la Walt Disney Co. ESPN Deportes seguirá siendo la emisora en español de la F1 en el país.

Se dieron a conocer unos pocos detalles del acuerdo, anunciado en la víspera del Gran Premio de Estados Unidos, que trasmitirá la ABC.

BREAKING: F1 will remain on ESPN until 2025! 🙌 pic.twitter.com/cknZ87pzPr