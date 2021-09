Estadio Azteca abrirá sus puertas al 75% para las eliminatorias mundialistas

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), reveló que para la Fecha FIFA de octubre, el estadio Azteca podrá recibir hasta el 75 por ciento de su aforo.

El Tricolor recibirá en las próximas fechas de la clasificación a Qatar 2022, a Canadá y Honduras.

Todavía no está confirmado al cien por ciento, pero esto sería lo ideal: "Es un tema de las autoridades que se le notificaron al Estadio Azteca. Nosotros nos acomodaremos a lo que nos digan las autoridades en su momento. Primero tenemos el partido de la Selección Femenil contra Colombia el 21 de septiembre y luego tendremos el México vs Canadá a principios de octubre".

"Vamos a operar con lo que nos digan las autoridades, no hemos solicitado nada extraordinario y lo último que supimos la semana pasada es que el aforo ya puede ser del 75%", dijo en declaraciones a ESPN.

Se dijo satisfecho de los siete puntos logrados en las primeras tres fechas de la eliminatoria.

"Empezar con siete puntos siempre será importante y más que tuvimos dos salidas y en esas dos salidas no tuvimos a nuestro director técnico así como resaltar que no tuvimos a cuatro jugadores. No tuvimos a Raúl Jiménez, Chucky (Hirving) Lozano, Héctor (Herrera) y Johan (Vásquez)".