Estafadores cibernéticos se aprovechan de aficionados del Mundial

MÉXICO.- Estafadores cibernéticos han aprovechado el furor por el Mundial Rusia 2018 para engañar a aficionados con promociones fraudulentas con el fin de robarles dinero e información bancaria.

Un estudio de la firma de ciberseguridad Kaspersky Lab reveló que los estafadores envían correos electrónicos de phishing (suplantación de identidad) ofreciendo entradas de "invitado" a partidos agotados del mundial por un costo hasta 10 veces mayor a su precio original.

Y a pesar del sobreprecio, los aficionados encuentran atractiva la promoción fraudulenta porque se trata de boletos de "invitado", que a diferencia de los accesos regulares -en las que se puede comprar una sola entrada por persona-, estos tickets los puede adquirir un solo comprador para hasta tres invitados.

Pero la FIFA también puso filtros de seguridad en las entradas de "invitado": solo se pueden comprar en la página oficial y cada entrada está personalizada con la identidad tanto del solicitante (quien la compró) como el nombre del invitado.

Los delincuentes también conservan la información de pago de sus compradores, datos que podrían ser utilizados para futuras estafas....

Aprovechando los partidos agotados y la confusión por los tickets de invitado, los estafadores ofrecen estas entradas a partidos con alta demanda para robarse no solo el dinero de la compra, también los datos bancarios de la víctima.

Así funciona el fraude. Los estafadores crearon cientos de dominios con palabras relacionadas con la Copa del Mundo Rusia 2018 para vender boletos de invitado. Los ofertan en el doble del valor nominal y, algunos, hasta 10 veces el precio original del boleto.

Luego pueden ocurrir tres escenarios: los estafadores piden el pago por anticipado del costo del boleto, pero al no haber ninguna garantía y, simplemente, no los envían; que las entradas reservadas estén a nombre de otra persona y, con ello, los compradores se quedan fuera del estadio; o que los tickets sean falsos.

Además de estafarlos, los delincuentes también conservan la información de pago de sus compradores, datos que podrían ser utilizados para futuras estafas.

"Instamos a los fanáticos de los deportes a ser más vigilantes y conocedores al momento de comprar boletos. No importa cuán atractiva sea la oferta, la única forma de asegurarse de que no le engañen es usar vendedores autorizados", dijo Andrey Kostin, analista de KasperskyLab en un comunicado.

Y es que el furor por el Mundial 2018 no ha sido menor en México, el segundo país con más viajeros que llegarán a Rusia en el verano, según estimaciones de la app de alojamiento Airbnb.

La empresa calcula que llegarán entre junio y julio unas 176 mil 500 personas a Rusia, de las cuales 13 mil son mexicanos. El país que lidera la lista con más viajeros es Estados Unidos y en tercero y cuarto lugar se encuentran Colombia y Argentina.

¿Cómo evitar fraudes?

Comprar boletos en sitios web oficiales (este es el link de la página oficial de la FIFA y este es el link oficial para comprar entradas).

No dejarse engañar con los dominios: es importante revisar la dirección del sitio donde consulta información y no dejarse engañar con palabras relacionadas al evento.

Si no lo conoces, no lo abras: no hacer clic en enlaces incluidos en correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes instantáneos o publicaciones en redes sociales si provienen de personas u organizaciones sospechosas.

Cuentas aparte: habilitar una tarjeta bancaria y una cuenta separada con una cantidad limitada de dinero solo para compras en línea.

Además de que siempre es importante tener en cuenta los requerimientos de la FIFA para comprar boletos, según el Reglamento de Ventas de Entradas al Público.

La FIFA exige que todo el que compre boletos llene el "formulario de solicitud de entradas".

Hay cuatro categorías de precio para las entradas: la 1 corresponde a la de precio más elevado y la categoría 4 a la más económica. La FIFA vende entradas de categoría 1 al 3.

Solo se puede comprar un boleto por persona, salvo en los boletos de invitado.

Los boletos de invitado: una persona puede comprar hasta tres de estos boletos extras, solo se pueden comprar en la página oficial y cada una de las entradas está personalizada con la identidad tanto del solicitante (quien la compró) como el nombre del invitado.

Cada comprado podrá adquirir un máximo de cuatro entradas individuales (su boleto + 3 de invitado) por hasta 7 partidos.

Con información del portal de noticias Huffingtonpost.