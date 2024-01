Este año el Super Bowl LVIII tendrá sabor mexicano

Los jugadores de línea ofensiva Alfredo Gutiérrez Urías e Isaac Alarcón García, junto con el linebacker Frederico Anthony Warner, aportarán su talento mexicano al emocionante enfrentamiento del Super Bowl LVIII.

Los 49ers de San Francisco se medirán al actual campeón defensor, los Jefes de Kansas City, el 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

So we meet again. pic.twitter.com/y0nHJyIe7i — San Francisco 49ers (@49ers) January 29, 2024

Con estos tres jugadores que están dentro del roster oficial del equipo, los gambusinos tendrán triple representación mexicana en el cierre de la temporada de la NFL, en que los Niners dirigidos por el entrenador en jefe Kyle Shanahan buscarán la gloria de lo que sería su sexto trofeo Vince Lombardi.

Managed our way back into the Super Bowl 😏#FTTB pic.twitter.com/XYdY1dRJls — San Francisco 49ers (@49ers) January 29, 2024

Alfredo Gutiérrez e Isaac Alarcón podrían convertirse en los primeros jugadores mexicanos surgidos de una universidad nacional en ganar un anillo de Super Bowl.

De momento, los surgidos del Tecnológico de Monterrey ya pasaron a la historia al unirse a Eduardo Castañeda como los únicos tres mexicanos egresados de universidades aztecas en llegar al súper domingo. Castañeda lo hizo en el 2008 con los Cardenales de Arizona.

Alfredo e Isaac se unieron a la NFL gracias al The International Player Pathway Program. Gutiérrez, nacido en Tijuana, lo hizo en 2021 llegando directamente a California, mientras que el regiomontano aterrizó en 2020 en los Dallas Cowboys, en donde permaneció con las reservas durante tres temporadas hasta que fue cortado en agosto del 2023, pero apenas la semana pasada firmó contrato con los San Francisco 49ers, en donde tendrá la oportunidad de pelear por un puesto como titular durante la pretemporada.

Ain't come here to talk it out, let's get into it.#DoItForTheBay x #FTTB pic.twitter.com/P6IEYJhunE — San Francisco 49ers (@49ers) January 27, 2024

En el caso de Frederico “Fred” Warner, el linebacker tiene ascendencia mexicana. Él es oriundo de California, pero su abuelo y su madre nacieron en México, y siempre se ha manifestado muy orgulloso de sus raíces mexicanas, las cuales tiene bien cimentadas.

Con información de AP.