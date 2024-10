Esto es lo que debes saber antes de que comience la temporada de la NBA

La espera ha terminado y la NBA regresa con la temporada 2024-2025, en la que los Boston Celtics, campeones defensores, buscarán mantener su reinado en la liga.

Este martes, la quinteta más ganadora en la historia de la NBA abrirá su temporada enfrentando a los New York Knicks a las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Los reflectores estarán sobre los Celtics, quienes vienen de una exitosa campaña tras conquistar el codiciado trofeo Larry O'Brien.

Además, el partido entre Los Angeles Lakers y Minnesota Timberwolves será otro de los grandes atractivos de la jornada inaugural. Este encuentro marcará el primer juego en el que LeBron James compartirá cancha con su hijo, en un esperado debut que ha generado gran expectativa entre los fanáticos.

Por otro lado, el regreso de Victor Wembanyama con los San Antonio Spurs es una de las fechas más esperadas de la temporada.

El joven pívot francés debutará el 24 de octubre contra los Dallas Mavericks de Luka Dončić, un duelo que promete emociones desde el primer minuto. Los Golden State Warriors, por su parte, iniciarán su campaña enfrentando al Utah Jazz el 25 de octubre.

"That blank banner is what we're chasing" ☘️



Banner 18 will go to the @celtics rafters... then a new chase begins! #KiaTipOff24



💍 Ring Ceremony: 7pm/et, TNT

📺 Celtics/Knicks: 7:30pm/et, TNT pic.twitter.com/TcJSPvVDlX — NBA (@NBA) October 22, 2024

La NBA también ha preparado emocionantes enfrentamientos para Navidad, con duelos estelares como New York Knicks vs San Antonio Spurs, Dallas Mavericks vs Minnesota Timberwolves, Boston Celtics vs Philadelphia 76ers, Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers, y Phoenix Suns vs Denver Nuggets.

Los fanáticos ya cuentan los días para disfrutar de estos duelos clave en una temporada que promete estar llena de emociones, sorpresas y rivalidades clásicas.

