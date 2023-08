Estos son los nominados a mejor jugador del año de la UEFA

La UEFA dio a conocer este jueves que los tres nominados que compiten por el premio al mejor jugador de la Champions League son: Kevin De Bruyne (Bélgica y Manchester City), Erling Haaland (Noruega y Manchester City) y por último pero no menos importante Lionel Messi (Inter Miami).

El ganador será anunciado durante el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

El evento será transmitido a partir de las seis de la tarde (hora central europea) del jueves 31 de agosto por la página oficial de la UEFA. En México se podrá ver a las 9 de la mañana (hora centro).

¿Por qué ellos fueron los nominados?

Al principio hubo más nominados, pero los tres finalistas fueron elegidos por un jurado conformado por entrenadores de los distintos equipos y reporteros de la European Sports Media (ESM) seleccionados cuidadosamente.

Cada uno tuvo la difícil decisión de elegir a sus jugadores favoritos y los tres que tuvieran la mayor cantidad de votos, serían los finalistas.

Erling Haaland

Haaland es considerado el favorito por muchos, ya que su desempeño extraordinario en la cancha no pasó desapercibido por los altos mandos.

De acuerdo con la UEFA, sus mejores desempeños fueron contra Leipzig (7 a 0 a favor del Man City), Bayern München (3-0) y Manchester City contra el Manchester United (6-3).

Why he was nominated: Erling Haaland 🇳🇴



⬇️⬇️⬇️#UEFAawardshttps://t.co/cmVsPZam1S — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 17, 2023

Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne pasó a la final al demostrar que anotó más goles que cualquier otro jugador de la Champions League 2022-2023.

A pesar de la derrota en el partido Manchester City vs Leipzig (7-0) acaparó las miradas de los expertos por su gran agilidad en la cancha.

Why he was nominated: Kevin De Bruyne 🇧🇪



⬇️⬇️⬇️#UEFAawardshttps://t.co/6XbsdjQMqD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 17, 2023

Lionel Messi

El argentino Lionel Messi, fue nombrado en marzo como el tercer jugador en anotar un total de cien goles internacionalmente.

El ser acreedor de una Copa Mundial también le ayudó a posicionarse entre los elegidos.

Why he was nominated: Leo Messi 🇦🇷



⬇️⬇️⬇️#UEFAawards https://t.co/9uC5OEOg9X — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 17, 2023

(Con información de UEFA)