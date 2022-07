EU y Canadá disputarán final femenina de la CONCACAF

Las selecciones de mujeres de Estados Unidos y Canadá hicieron prevalecer su condición de máximas favoritas el jueves en la noche al imponerse por idéntico marcador de 3-0 a Costa Rica y Jamaica, respectivamente, para citarse en la final del campeonato W de la CONCACAF en la que disputarán la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Emily Sonnett y Mallory Pugh anotaron goles en el primer tiempo y las estadounidenses golearon a Costa Rica.

Sonnett remeció primero las redes a los 33 minutos y después Pugh le dio rumbo al compromiso con una anotación a los 45 para las estadounidenses, que al avanzar a semifinales ya tenían asegurado un puesto en el Mundial 2023 que se jugará en Nueva Zelanda y Australia.

El torneo W (femenino) en el que participaron ocho países reparte cuatro boletos a esa justa y la escuadra ganadora se clasificará a los Juegos Olímpicos de 2024.

Ashley Sánchez selló la cuenta con un gol a los 90 para Estados Unidos, que procurará llevarse el boleto olímpico en la final del torneo ante Canadá, que se impuso por idéntico 3-0 a Jamaica.

En el segundo encuentro de la jornada, Jessie Fleming a los 18, Allysha Champman a los 64 y Adriana León a los 76 marcaron los tantos para las canadienses.

Costa Rica llegó desfavorecida al encuentro ante las dos veces campeonas del mundo, pero se irá del torneo clasificada al Mundial, lo mismo que las jamaicanas, que dieron la sorpresa ya que se esperaba que las mexicanas lograran una de las cuatro plazas.

