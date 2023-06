Eurocopa 2024: Alemania presenta un oso de peluche como la mascota

La Federación Alemana de Fútbol presentó este martes a la mascota para la Eurocopa del 2024 que se realizará precisamente en Alemania.

Se trata de un oso de peluche de cabeza y ojos grandes que tendrá puesto una pantaloneta, es decir, un pantalón corto que se usa para hacer deporte.

Eso es en contraste a la mascota de la justa mundialista del 2006, un león se llamaba "Goleo VI" sin embargó en aquel entonces generó muchas críticas y burlas que señalaban que estaba “desnudo” de su cintura para abajo.

La primera aparición oficial de la nueva mascota para la próxima Euro, fue sorprendiendo a los niños de una escuela primaria en Gelsenkirchen, se anticipa que seguirá apareciendo en eventos especiales en distintas instituciones educativas de Alemania.

También hizo de presencia por la noche en el partido amistoso que la selección germana perdió 0-2 frente a Colombia.

Aumentando las dudas sobre su funcionamiento y de que pueda realizar un buen papel en la próxima edición de la Eurocopa.

El oso de peluche aún no cuenta con un nombre oficial, todavía debe ser nombrado, utiliza una camiseta de fútbol, medias, y botines.

Los fanáticos son quienes ayudarán a elegir el nombre entre las opciones Albärt, Bärnardo, Bärnheart, o Herzi von Bär, las votaciones se realizarán en el sitio web de la UEFA.

Es importante aclarar que "Bär" es la palabra alemana para oso.

Philipp Lahm director del comité organizador de la Euro 2024 declaró "Como padre lo importante es estimular la imaginación de los niños".

Añadiendo que “Con el lanzamiento de la mascota del torneo esperamos crear un personaje agradable y divertido que los inspirará a disfrutar del fútbol".

Se prevé que aparecerá en las ciudades sedes durante el próximo año.

Alemania será el anfitrión del certamen que se realizará del 14 de junio y el 14 de julio de 2024.

