Europa League: Con cabezazo de Jiménez al '92 ganan Wolves

Los mexicanos tuvieron una jornada agridulce en la Europa League, pues mientras Raúl Jiménez con su gol hizo ganar 1-0 a Wolves ante Slovan Bratislava, y el Sevilla donde juega 'Chicharito' Hernández superó 5-2 al Dudelange, el PSV donde juega Erick Gutiérrez cayó 1-4 y el Porto donde milita Jesús 'Tecatito' Corona tropezó 0-2

En otros resultados destacados de la jornada 4 de la fase de grupos de la competencia, el subcampeón Arsenal solo pudo empata 1-1 en casa del modesto Guimaraes, el AZ holandés goleó 5-0 al Astana, el Espanyol aplastó 6-0 al Ludogorets y el Manchester United no tuvo problema ante el Partizan, pues lo venció 3-0.

Olivier Ntcham celebra su gol en partido entre Lazio y Celtic (Foto The Associated Press)

Por ahora el mejor equipo en la competencia es el Sevilla, con paso perfecto de cuatro victorias, mientras que los usualmente fuertes Roma, Porto y PSV no son ni líderes ni segundo lugar en sus sectores.

Thomas Goiginger (i), del Linz, y Michal Sadilek del PSV en la lucha por el balón (Foto The Associated Press)

Incluso el Porto es sotanero en el grupo G. Mientras que el Wolverhampton es segundo lugar del grupo K.

Federico Fazio al momento anotar en el Borussia Moenchengladbach vs Roma (Foto The Associated Press)