Una jornada casi redonda tuvieron los mexicanos en la UEFA Europa League pues ganaron tanto el equipo de Javier 'Chicharito' Hernández (Sevilla) y el de Jesús 'Tecatito' Corona (Porto), y Raúl Jiménez anotó en el empate del Wolverhampton, pero Erick Gutiérrez fue goleado con PSV.

En el caso del Sevilla, su victoria por 2-0 sobre el Qarabag con goles de Bryan Gil y Moanes Dabour les permite ser el único equipo de la competencia en llevar paso perfecto, es decir, suman cinco victorias en igual número de partidos, por lo que suman 15 puntos en el Grupo A por 7 del Apoel que es segundo lugar.

Jiménez sigue con su temporada de ensueño pues hizo el primer gol en el 3-3 de Wolves en casa del Braga, que perdía por dos goles y rescató un punto. Ambos clubes del grupo K están clasificados a la siguiente fase, con 11 y 10 puntos respectivamente.

El Porto, con doblete de Vincente Aboubakar, ganó 2-1 al Young Boyz suizo; y PSV cayó 4-0 en casa del Sporting Lisboa dentro del Grupo G, que lidera Rangers con 8 puntos seguido del Porto y Young Boyz (7) y 5 del Feyernoord.

En el resultado más sorprendente de la jornada, el Manchester United perdió 2-1 en su visita al FC Astana, pero sigue como líder del Grupo L con 11 unidades por 9 del AZ Alkmaar.

De todos los equipos ya hay 12 clasificados a la siguiente ronda eliminatoria: Sevilla, Celtic y Español (como primeros lugares de grupo), Apoel (como segundo) y Sporting de Lisboa, LASK, Gent, Wolfsburgo, Sporting de Braga, Wolverhampton, Manchester United y AZ.

Nadie por encima de Jiménez en goles

La anotación que realizó Raúl Jiménez en el empate de 3-3 de Wolverhampton ante Braga dentro de la Europa League lo colocó como el jugador de la Premier League con más anotaciones en lo que va de la temporada en todas las competencias, con 15 en total.

Con su tanto de esta tarde, el mexicano hiló su quinto partido marcando y eso le dio para superar a Raheem Sterling en la cima. El inglés, que tiene 14 goles, está en segundo, y el podio lo completa Sergio Agüero que tiene 13 en total.

