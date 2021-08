Evra publica chat con CR7 donde reveló su regreso al Manchester United

INGLATERRA.- El exfutbolista francés Patrice Evra, amigo cercano de Cristiano Ronaldo y con quien jugó en el Manchester United, hizo pública una divertida conversación privada que mantuvo con el astro portugués en la que le revelaba su regreso al club inglés horas antes de que fuera noticia mundial.

El defensa compartió en sus redes sociales una captura de pantalla de su chat personal en WhatsApp con Ronaldo. El exdelantero de la Juventus le cuenta al galo que "las cosas van bien" y le pregunta cómo está; este le responde con un mensaje de voz de poco más de un minuto de duración. Medios ingleses apuntan que en el audio quizá Evra lo estaba interrogando sobre los rumores de su futuro profesional o instándolo a volver a los 'diablos rojos'.

People have to calm down sometimes!!! He say he’s coming home 🏠 relaxxx man😅😅 now i can post it 🔥♥️🙏🏽🚶‍♂️BIGGEST TRANSFER IN FOOTBALL HISTORY #ilovethisgame @Cristiano @ManUtd #loyalty #positive4evra #manchesterunited pic.twitter.com/Zpyl5A0HWu