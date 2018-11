Debí pausar mi vida para ser parte Exatlón: Eduardo Moreno

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Moreno fue uno de los siete elementos nuevos del equipo azul en Exatlón México. Estuvo en la competencia a lo largo de dos semanas, tiempo suficiente para cumplir con uno de sus sueños. El triatleta se perfilaba como uno de los favoritos por sus habilidades físicas, pero lamentablemente fue eliminado al perder la batalla contra Alejandro Castro en el Adiós Colosal.

“Fue algo sorpresivo, recibí la llamada, me preguntaron si quería incorporarme al proyecto, acepté, pero tenía que detener mi vida, el parar mi vida de un día a otro fue una locura, me comuniqué con mi familia, amigos, personas del trabajo, escuela e inicio la aventura, informó Record.

Era algo en lo que ya me había visto desde antes, hice los castings hasta el último filtro, no me había quedado, pensé que era algo terminado”.

Moreno considera que la llegada de nuevos deportistas a Exatlón trajo varios beneficios en especial para los participantes que están desde el inicio de la emisión, esto ha permitido dar un giro importante en la competencia.

“La competencia necesitaba un nuevo aire, un respiro, es lógico, pienso que para los rojos como para los tres azules que se quedaron si hubo un refresh, todos en la competencia estaban muy motivados con un aire nuevo, creo que vino bien”.

El equipo de los Contendientes está renovado y se ha visto reflejado en los resultados, recientemente sus integrantes regresaron a la fortaleza, algo que no sucedía desde hace varias semanas.

“El equipo está muy consolidado, está fuerte, hay muy buena comunicación, jugábamos, reíamos, hacíamos cosas padres, los nuevos nos acogieron muy bien, no viví egos, viví un proceso de aprendizaje, cada quien jugó un rol muy importante en el nuevo azul, se está viendo. Me sentí muy contento de ver que mis compañeros lograron llegar a la fortaleza, se rompió una racha”.

Los integrantes de la escuadra azul confían en su capacidad y no consideran estar en desventaja con el equipo rojo, quienes llevan dos meses en la competencia y han logrado el triunfo en muchos de sus marcadores.

“Confío muchisimo en mi equipo, pienso que todos son grandes atletas, grandes personas, por algo están en donde están, hemos luchado a lo largo de nuestras vidas por cumplir nuestras metas. El equipo rojo tiene ventaja porque conoce los circuitos, son cosas que conforme vas avanzando en la competencia vas adquiriendo más experiencias, pero llevan 70 días, la competencia es dura, están desgastados, están compitiendo contra siete sin experiencia, pero se está buscando el equilibrio, habrá que ver que pasa en las próximas semanas”.