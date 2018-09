En el tenis no hay sexismo: Carlos Moyá

Agencia

MARBELLA.- Carlos Moyà, entrenador de Rafa Nadal, está convencido de que el sexismo no existe en el tenis, al recordar el incidente protagonizado por la estadounidense Serena Williams en la final del Abierto de EE.UU.

De acuerdo a Mundo Deportivo, así se ha expresado el mallorquín, uno de los tres exnúmeros uno del mundo que compiten este fin de semana en Marbella en la Senior Masters Cup, junto con el croata Goran Ivanisevic y el ruso Marat Safin, en una entrevista con EFE en la que señala que al nuevo formato de la Copa Davis "hay que darle una oportunidad".

Moyá también es partidario de que habría que encontrar "algo justo" para que pudiera haber un tipo de "coaching" (dar instrucciones desde la grada) no tan directo y radical, y asegura que los Grand Slams deben mantener su señal de identidad más característica, jugar los partidos al mejor de cinco sets, pero con desempate en el último de ellos.

Expresó su opinión sobre las declaraciones de Serena Williams sobre el sexismo

“Eso es una cosa que solo oigo en tenis. Yo no oigo hablar de sexismo en fútbol, golf o baloncesto. En ningún otro deporte se habla tanto de sexismo como en el tenis. Tengo entendido que son las atletas mejor pagadas de cualquier deporte” externó Moyá

“No sé por qué solo se habla de sexismo en tenis y no en otros deportes. Por parte nuestra, en el circuito masculino hay cero sexismo. Las vemos como grandes atletas, les hablamos de tú a tú y las admiramos” explicó.

“Entonces ese debate me sorprende bastante en el tenis, donde están prácticamente equiparadas en los grandes torneos en premios metálicos. Repito, eso es algo que no pasa en otros deportes. Y en tenis hay bastante revuelo sobre eso y me sorprende. Te aseguro que por nuestra parte, no hay sexismo” finalizó el entrenador.