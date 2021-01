Explota Zidane contra La Liga de España

Madrid, España.- A Zinedine Zidane se le acabó la paciencia con LaLiga.

El entrenador del Real Madrid explotó contra las autoridades de LaLiga, luego de que obligaran al conjunto merengue y al Osasuna a enfrentarse por la Jornada 18, en condiciones adversas tras las fuertes nevadas que afectan en España. El juego terminó empatado sin goles.

"Lo hemos llevado mal. Hicimos lo que pudimos hacer en el campo. No ha sido un partido de fútbol. La sensación que tenemos después de lo que ha pasado es esta. No sabemos cuándo vamos a volver... No ha sido un partido de fútbol. Había que haberlo suspendido.

"No ha sido un partido de fútbol. Pero ya es del pasado. Ahora no sabemos lo que vamos a hacer. No sabemos cuándo vamos a volver", dijo molesto Zidane.

Pero Zidane no fue el único que señaló a LaLiga. Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, denunció que el organismo trata a los jugadores como marionetas.

"Quiero agradecer a la gente de Osasuna por tener el campo así, pero desde LaLiga es lamentable lo que nos han hecho, al Rayo. Es algo que se sabía, claro que podemos jugar, pero es el hecho de despegar con la pista congelada, que ahora no podemos volver, somos humanos y no un espectáculo.

"Creo que nosotros hacemos lo que nos piden, si te dicen que si no vienes te quitan los tres puntos, pero no creo que sea seguro, no somos marionetas que tenemos que jugar siempre, hemos hecho el esfuerzo hoy, pero hay que pensar en los viajes, la logística para vosotros y todo que hay que volver a casa", sentenció el arquero belga.

También te puede interesar: Kenti Robles, la talentosa futbolista mexicana que viste 'merengue'

Real Madrid vence a Celta en el regreso de Zidane como entrenador

Golean a Rafa Márquez en su debut como DT