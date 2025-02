F1: Carlos Sainz domina el segundo día de pruebas en Bahréin

Carlos Sainz fue el gran protagonista del segundo día de pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin, al marcar el mejor tiempo de la jornada y completar un impresionante total de 127 vueltas.

El piloto español de Williams se mantuvo al volante durante ambas sesiones de este jueves, convirtiéndose en el más activo en pista.

La jornada comenzó con Lewis Hamilton al frente para Ferrari en la sesión matutina, pero por la tarde, la mayoría de los equipos dieron el relevo a sus otros pilotos. Sin embargo, Red Bull y Williams mantuvieron a Liam Lawson y Sainz en pista durante todo el día, antes de ceder el coche a sus compañeros el viernes 28 de febrero.

And just like that, day two is complete! 🤯 #F1Testing #F1 pic.twitter.com/2XRrJsLmAX

Desde el inicio de la sesión vespertina, Sainz mostró un ritmo sólido. Fue uno de los primeros en salir a rodar cuando la pista abrió a las 15:00 hora local, y aunque otros pilotos se sumaron rápidamente, Lando Norris, el más rápido del miércoles, se tomó un poco más de tiempo para incorporarse con su McLaren.

No todo fue perfecto para Sainz, quien sufrió un trompo en pista pese a haber establecido el mejor tiempo temprano en la sesión. Charles Leclerc, por su parte, también tuvo dificultades cuando una ligera llovizna complicó las condiciones de la pista en la primera mitad de la tanda.

Con el atardecer en Sakhir, Sainz consolidó su dominio con una vuelta de 1m 29.348s, superando por apenas 0.031s el tiempo de Hamilton en la mañana. Curiosamente, esta no es la primera vez que el español brilla en las pruebas de pretemporada, ya que también lideró el segundo día en 2024, aunque en aquel entonces con Ferrari.

A productive few days in the FW47 👊



Hear from Carlos after he topped the timesheets on Thursday in Bahrain 🇧🇭