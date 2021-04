F1: ‘Checo’ Pérez lo hará mejor que Gasly y Albon

Marco Arellano

GUADALAJARA.-Mientras Sergio Pérez se acerque más a su compañero Max Verstappen, Red Bull podrá presionar más a Mercedes en la lucha por el Campeonato de Constructores de la Fórmula Uno.

Mark Webber, quien tiene el registro de más grandes premios disputados con la escudería de Milton Keynes, cree que el mexicano cumplirá con ser el mejor apoyo que haya tenido Verstappen en las últimas temporadas.

"Creo que lo va a hacer bien, creo que está en una situación en la que todos ganan, para ser honesto. Claramente está ahí para ocupar el mejor papel de apoyo a Max, creo que lo hará mejor que los dos anteriores chicos que intentaron ser compañeros de Max, que obviamente son Pierre y Albon", señaló el ex piloto australiano en el podcast "On The Marbles".

Webber tuvo 129 carreras de 2007 a 2013 con un saldo de nueve triunfos, 13 poles position y 41 podios, y en esa época, cuando el equipo austriaco dominó la máxima categoría con cuatro títulos mundiales de Constructores, fue el acompañante del alemán Sebastian Vettel.

"(Checo) Es tremendamente experimentado, es un mago con los neumáticos. Habrá algunos circuitos cuando se adapte en los que lo hará muy bien y sabe cómo llevar un coche hasta el final y lograr buenos podios", destacó Webber.

"Para eso tiene que estar Pérez, para poner a Mercedes bajo presión y usar a Verstappen de formas diferentes. Cuando Max está solo, no es agradable. Estoy entusiasmado de hecho por ver cómo le va. Sí, está avanzado en su carrera, pero fue el momento exacto por parte de Red Bull para traer a alguien que hará esas cosas y sumará grandes puntos para el equipo e irá por el campeonato de constructores. Necesitan alguien que haga eso".

La segunda fecha del calendario 2021 de la F1 será el 18 de abril en Imola, Italia, para el Gran Premio de Emilio Romagna, al cual el piloto mexicano llegará con 10 puntos.