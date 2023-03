F1: 'Checo' Pérez el más rápido en la Práctica 1 de GP Bahrein

Sergio "Checo" Pérez, de Red Bull, fue el piloto más rápido en la Práctica 1 del Gran Premio de Bahrein.

Después del mexicano estuvieron Fernando Alonso, estrenándose con Aston Martin, y el neerlandés Max Verstappen, también de Red Bull.

Charles Leclerc, de Ferrari, quedó quinto y sólo rodó con llantas medias. Su coequipero, el español Carlos Sainz, tuvo un trompo y no marcó tiempos rápidos.

Los Red Bull y el Aston Martin de Alonso probaron con llantas medias y blandas.

Lance Stroll, quien tuvo su primer contacto con el monoplaza Aston Martin y lesionado de las muñecas , terminó en el sexto sitio.

Los Mercedes quedaron atrás. Lewis Hamilton en el lugar 10 y George Russell en el 11.

