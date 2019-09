Notimex

El piloto mexicano Sergio Pérez padeció problemas con la unidad de potencia por lo que no pasó el recorte de la Q3 y largará desde la parte trasera para la carrera de este domingo del Gran Premio de Italia.

“Checo” en su afán de alcanzar la Q2 este sábado en la clasificación se vio obligado a detenerse en la escapatoria de la curva tres del Circuito de Monza ante los inconvenientes en el motor, por lo que provocó la aparición de la bandera roja.

El jalisciense de Racing Point se quedó con el mejor tiempo que había registrado hasta ese entonces de 1:21.291 minutos, el cual lo puso en el sitio 17 de la parrilla de salida. Pero sanciones al francés Pierre Gasly (Toro Rosso) y al británico Lando Norris (McLaren) le permitirán iniciar en el lugar 15.

Resta esperar si el motor Mercedes, sin modificaciones, le alcanzará al mexicano para pelear este domingo por meterse a la zona de puntos, es decir a los primeros 10 lugares en esta décima cuarta cita de la Temporada 2019 de la Fórmula 1.

El coequipero del tapatío en Racing Point, el canadiense Lance Stroll, firmó una buena clasificación a pesar de que en la Q3 no registró tiempo, tras un accidente del finlandés Kimi Raikkonen y por lo tardado que fueron los pilotos en dar la vuelta de calentamiento en los últimos minutos, para luego mejorar registros por lo que arrancará noveno.

El monegasco Charles Leclerc mantuvo el dominio de Ferrari, escudería que también fue la mejor en las tres prácticas libres, y se hizo de su cuarta “pole position” de la presente temporada.

Leclerc, quien ganó la semana pasada en Spa, iniciará por delante de los dos Mercedes, del británico Lewis Hamilton y del finlandés Valtteri Bottas, con lapso de 1:19.307 minutos en lo que fue una Q3 polémica o ridícula.

En la última parte de la clasificación para definir los primeros 10 lugares en la parrilla de salida, Raikkonen, de Alfa Romeo, protagonizó un duro choque en la parabólica del trazado italiano para propiciar una bandera roja y los pilotos fueran a boxes, mientras el reloj continuaba su marcha. El finlandés ya no pudo continuar y arrancará décimo.

Con dos minutos por delante se reiniciaron las acciones de la Q3, nueve pilotos rodaron en fila la vuelta de calentamiento, pero lo hicieron con tal lentitud en su afán de esperar el momento exacto para los adelantamientos que el tiempo se agotó y apenas Leclerc y el español Carlos Sainz superaron la barrera para ir en busca de su segunda vuelta rápida.

De este modo Leclerc se hizo de la “pole” por delante de Hamilton y Bottas, quienes no pudieron mejorar tiempos al igual que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), quien partirá cuarto.

El Top Ten lo completaron los Renault, del australiano Daniel Ricciardo y del alemán Nico Hulkenberg; seguidos del español Carlos Sainz, el tailandés Alexander Albon (Red Bull), Lance Stroll, estos dos sin oportunidad de registrar lapso en la Q3 tras el incidente de Raikkonen, quien iniciará décimo.

