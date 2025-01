F1: cuatro países están en la mira para albergar Grandes Premios

Ruanda, Tailandia, Argentina y Turquía están en la mira para albergar Grandes Premios de Fórmula 1, buscando expandir el calendario más allá de su tradicional epicentro europeo.

Aunque el Acuerdo de la Concordia establece un máximo de 25 carreras por temporada, la experiencia reciente sugiere que 24 es el límite manejable para los equipos y competidores.

Para dar cabida a estas nuevas sedes, algunas carreras en Europa podrían entrar en un sistema de rotación, permitiendo que la F1 explore mercados estratégicos y genere un mayor impacto económico.

Además, Sudáfrica sigue siendo un candidato potencial para el regreso del campeonato, mientras que Stefano Domenicali, director ejecutivo de la F1, ha explorado posibles circuitos urbanos en Barranquilla, Colombia, con miras a un Gran Premio del Caribe.

Por si fuera poco, Arabia Saudita busca reforzar su presencia en el deporte al proponer una segunda sede para un GP en su región costera.

"Arabia Saudita es un mercado muy grande y tenemos una economía muy fuerte, así que la idea de tener dos carreras en Arabia Saudita es factible. No me sorprendería que Arabia Saudita albergara dos carreras en un futuro próximo. No sabemos si sería práctico y factible para la dirección de la Fórmula 1 y los equipos, pero hemos construido este circuito de Jeddah para que dure", comentó Zak Brown, director ejecutivo de McLaren..