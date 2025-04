F1: ¿Está en riesgo la alianza entre Max Verstappen y Red Bull?

No cabe duda que Max Verstappen y Red Bull han formado una de las duplas más exitosas en la historia de la Fórmula 1, pero una carrera en el Gran Premio de Bahréin ha encendido las alarmas sobre el futuro del tricampeón mundial dentro del equipo.

Verstappen no se guardó nada al describir la jornada como una ‘catástrofe’ y cómo no, si durante la carrera enfrentó múltiples problemas, desde el sobrecalentamiento de neumáticos, hasta fallos en los frenos y demoras en dos paradas en boxes.

En un momento incluso cayó al último lugar, aunque logró remontar hasta la sexta posición.

Difficult weekend 😮‍💨 Struggled with the balance and overall pace. We move forward and keep pushing @redbullracing 💪 pic.twitter.com/SRlKflYfnj