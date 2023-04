Ferrari sorprende a Red Bull en calificación del GP de Azerbaiyán

Red Bull fue sorprendido por Charles Leclerc en un veloz Cavallino Rampante en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán.

El equipo de las bebidas energéticas mantuvo el control en la única sesión de entrenamientos libres en el circuito callejero de Bakú, ya que Aston Martin y Mercedes no estaban en condiciones de luchar ante su baja de rendimiento.

Sin embargo, los de Maranello confiaron en que Charles Leclerc pondría en aprietos a Max Verstappen y a Sergio Pérez a la hora de buscar la pole position.

Pole position



