F1: FIA anuncia prueba más estricta a partir del GP de China 2025

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha anunciado la implementación de una prueba más estricta en la Fórmula 1 para medir la deflexión del alerón trasero superior a partir del Gran Premio de China 2025.

Esta decisión llega tras el análisis de imágenes captadas durante las sesiones de práctica del GP de Australia, disputado el pasado fin de semana en Melbourne.

Durante dicho evento, la FIA solicitó a los equipos que utilizaran cámaras para monitorear las deformaciones de sus monoplazas en pista. Luego de evaluar estas grabaciones junto con las mediciones estáticas realizadas en su garaje, el organismo concluyó que era necesario reforzar los controles sobre la flexibilidad del alerón trasero superior.

El nuevo reglamento establece que, si se aplica una carga vertical de 75 kg en cualquiera de los extremos del plano principal del alerón trasero, la distancia entre este y el flap (conocido como ‘slot gap’) no debe variar en más de 2 mm.

Sin embargo, a partir del Gran Premio de China, que se llevará a cabo en Shanghái, este margen se reducirá a solo 0,5 mm. Debido a la proximidad del evento, la FIA aplicará una tolerancia temporal de 0,25 mm para que los equipos puedan adaptarse al nuevo requisito.

