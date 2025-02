F1: Ollie Bearman se prepara para su primera temporada completa

Ollie Bearman ha dejado claro cuáles son sus objetivos para su debut a tiempo completo en la Fórmula 1 en 2025. Tras haber competido en tres Grandes Premios como piloto sustituto en 2024, el joven británico admite que se quedó con "ganas de más" y está listo para dar el siguiente paso.

Bearman captó la atención del mundo del automovilismo cuando, con muy poca antelación, reemplazó a Carlos Sainz en Ferrari durante el Gran Premio de Arabia Saudita de 2024. A pesar del desafío, logró un impresionante séptimo puesto y sumó sus primeros puntos en la F1.

Posteriormente, tuvo la oportunidad de competir con Haas en Azerbaiyán y São Paulo, acumulando experiencia valiosa antes de su temporada debut.

Ahora, con un contrato confirmado para 2025, Bearman se enfoca en su futuro con Haas. La escudería estadounidense mostró un progreso sólido en 2024, terminando en la séptima posición del Campeonato de Constructores, y el británico confía en que tanto el equipo como él seguirán evolucionando.

“I had a taste of it last year, three races, which left me wanting more" 👊



