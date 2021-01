Fallece el legendario mánager de Los Dodgers, Tommy Lasorda

Los Ángeles.- Tommy Lasorda, el apasionado manager de Salón de la Fama que guio a los Dodgers de Los Ángeles a dos títulos de Serie Mundial y posteriormente se convirtió en embajador del deporte que tanto quiso durante sus 71 años con la franquicia, ha muerto.

Los Dodgers anunciaron el viernes que Lasorda sufrió un ataque cardiaco en su hogar en Fullerton, California. Los paramédicos realizaron intentos por resucitarlo durante su traslado al hospital, donde fue declarado muerto poco antes de las 11:00 de la noche del jueves. Tenía 93 años.

Lasorda tenía antecedentes de problemas de corazón, incluyendo un ataque cardiaco en 1996 que puso fin a su carrera como manager.

Pasó los últimos 14 años con los Dodgers como asesor especial del presidente del equipo.

Tuvo un récord como entrenador de mil 599 victorias y mil 439 derrotas, ganó títulos de la Serie Mundial en 1981 y 1988, cuatro banderines de la Liga Nacional y ocho títulos divisionales dirigiendo a los Dodgers de 1977 a 1996.

Fue elegido al Salón de la Fama del béisbol en 1997 como manager y llevó a la selección de béisbol de Estados Unidos a conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

We mourn the passing of Hall of Fame manager Tommy Lasorda. He was 93. pic.twitter.com/fkPf67iH7h