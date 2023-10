Fallece el ex futbolista inglés, Sir ‘Bobby’ Charlton a sus 86 años

La mañana de este sábado, se dio a conocer el fallecimiento de Sir Robert ‘Bobby’ Charlton, a sus 86 años de edad por razones aún desconocidas.

Charlton seguirá siendo recordado como uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol inglés, ya que durante muchas décadas se posicionó como el máximo anotador de la Selección de Inglaterra, con un total de 49 goles impresionantes.

Robert ‘Bobby’ Charlton nació el 11 de octubre de 1937 en Ashington, Reino Unido.

Su habilidad con el balón y destreza lo convirtieron en uno de los protagonistas en el título mundial de Inglaterra en 1966.

Con el Manchester United obtuvo tres títulos de Liga, una FA Cup y una Copa de Europa.

Además fue nombrado el mejor jugador europeo en 1966.

Su fallecimiento fue una sorpresa para los equipos más importantes del fútbol actual, quienes se pronunciaron al respecto en redes sociales.

It is with a heavy heart that we have learned of the passing of Sir Bobby Charlton.



An integral part of our 1966 FIFA World Cup winning campaign, Sir Bobby won 106 caps and scored 49 times for the #ThreeLions.



A true legend of our game. We will never forget you, Sir Bobby ❤️ pic.twitter.com/Ft9MlutBWm