Cristiano cumple sueño de un fan que invadió la cancha

Old Trafford, Reino Unido.- Ayer la Juventus le ganó al Manchester United en Old Trafford gracias al gol de Paulo Dybala. Sin embargo, los flashes se los llevó Cristiano Ronaldo, quien volvió al "Teatro de los Sueños", club en el que jugó entre 2004 y 2009 y en donde se transformó en una estrella.

El legado que dejó en el conjunto inglés sembró un fanatismo dentro de los fans que aún permanece y por eso al terminar el partido, y a pesar de la derrota, un joven saltó al terreno de juego para buscar un abrazo y una foto.

El aficionado esquivó al primer cordón de seguridad, pero cuando quedó a metros de Ronaldo fue interceptado por dos agentes de seguridad. Pero cuando parecía que su periplo terminaba, el futbolista portugués pidió que los empleados se detengan y le permitan al joven tomarse una fotografía.

Un aficionado invadió la cancha de Old Trafford para buscar a Cristiano Ronaldo... ¿Qué hizo CR7 antes de que la seguridad lo sacara del campo? Le pidió su celular y se tomaron una selfie 🤳 Estas pequeñas acciones hacen la diferencia. ¡Grande, Cristiano! 👏 pic.twitter.com/VQEfVX1MSr

Si bien las cámaras de la televisión no captaron el momento, algunas agencias de fotografía pudieron retratar el instante en el que el fan que lució una camiseta del Manchester United con el número 7 en la espalda pudo abrazarse a su ídolo.

Un espontáneo se metió al campo de Old Trafford, y Cristiano Ronaldo, apartó a los hombres de seguridad: "'It's Ok'". Lo mejor llegó después, con el selfie tomado por la propia estrella. Inolvidable para el hincha. #ChampionsLeague pic.twitter.com/6fZH0gsRXW