FC Dallas vs Inter de Miami Leagues Cup: Todo lo que debes saber

FC Dallas e Inter de Miami se medirán por los octavos de la Leagues Cup 2023, el domingo 6 de agosto en el Estadio Toyota de Texas, en un encuentro que promete muchas emociones.

Los Cowboys superaron la fase de grupos como segundo del sector Sur 4 en su primer partido igualaron 2-2 con el Charlotte, sin embargo no pudieron sumar el punto extra tras caer en los penales 1-4, vencieron 3-0 al Necaxa y en los dieciseisavos se impusieron 2-1 ante el Mazatlán.

Los Toros dirigidos por el español Nico Estévez en la presente temporada de la MLS marchan como octavos en la Conferencia Oeste con ocho ganados, seis empatados y nueve perdidos.

