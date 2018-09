Te damos fecha del súper clásico Barcelona vs Real Madrid

Agencia

MADRID.- El súper clásico español ya tiene fecha y hora, sin embargo, expertos en el ámbito señalan que no se trata de un horario estelar y que a algunos aficionados no les gustará.

Uno de los Clásicos de fútbol más importantes a nivel Mundial ya tienen día y fecha para disputarse y se tendrá que madrugar para ver a los equipos más populares verse las caras, informó Vanguardia MX.

Barcelona y el Real Madrid se medirán por primera vez en la Temporada 2018-2019 el domingo 28 de octubre a las 4:15 de la tarde, según lo declarado por Javier Tebas, presidente de La Liga Santander.

El Clásico se llevará a cabo en la Jornada 10 del torneo ibérico y los galácticos buscarán la victoria frente a los blaugranas luego de no haber podido conseguirla en la temporada pasada.

El Fútbol Club Barcelona es una entidad polideportiva de Barcelona. Fue fundado como club de fútbol el 29 de noviembre de 1899.​ Una de las principales características del F. C. Barcelona es su carácter polideportivo.

