Estas son las fechas de semifinales de la Champions

Ciudad de México.- Bayern Múnich y Real Madrid disputarán una final anticipada en Semifinales de la Champions League, mientras que Liverpool y AS Roma se enfrentarán en la otra eliminatoria, tras el sorteo realizado en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, que contó con la mano 'inocente' del ex delantero Andrei Shevchenko.

Los partidos de ida de semifinales se disputarán el 24 y 25 de abril, mientras que la vuelta está programada para el 1 y 2 de mayo, informa el portal Milenio.com.

Así pues, uno de los dos colosos se quedará a las puertas de la final. El Real Madrid, al igual que en la eliminatoria de cuartos ante la Juventus, contará con el factor cancha a su favor, ya que la vuelta la disputará en el Santiago Bernabéu.

