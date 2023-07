Fechas FIFA: Selección Mexicana buscará revancha ante Alemania en el MexTour

La Selección Mexicana confirmó los partidos de preparación contra Alemania, Ghana, Australia y Uzbekistán en las próximas Fechas FIFA.

El campeón de la Copa Oro 2023 amarró dichos partidos en Estados Unidos, como parte del convenio que sostiene con la empresa Soccer United Marketing.

Será el martes 17 de octubre cuando el Tricolor se mida al representativo alemán en Filadelfia, con la esperanza de que el cuatro veces campeón mundial tenga a lo mejor de su repertorio al jugar en ventana FIFA, es decir, cuando los clubes tienen la obligación de ceder a sus convocados.

🇲🇽 La selección mexicana confirma sus rivales para las fechas FIFA de septiembre y octubre.



💥 9 de septiembre vs Australia en Arlington



💥 12 de septiembre vs Uzbekistán en Atlanta



💥 14 de octubre vs Ghana (Por definir)



💥 17 de octubre vs Alemania en Filadelfia pic.twitter.com/gyrpGzczOG