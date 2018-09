Djokovic golpea a Federer en la espalda durante un partido

Agencia

CHICAGO, Estados Unidos.- Novak Djokovic y Roger Federer compartieron el equipo de dobles en la Laver Cup. El serbio y el suizo, dos de los tres mejores jugadores del mundo, formaron pareja ante Jack Sock y Kevin Anderson. Sorprendentemente, la dupla favorita perdió en tres sets, por 6-7, 6-3 y 10-6.

Sin embargo el momento de mayor preocupación se dio cuando Djokovic, intenado devolver un saque, le pegó un pelotazo en la espalda a Roger Federer, que esperaba en la red. El suizo se tapó para que la pelota no le pegue en la cara y la reacción del serbio fue instantánea: gestos cómicos y ayuda a su compañero.

Europa lidera por 3-1 el torneo frente al resto del mundo. El dobles de Federer-Djokovic fue el único punto que perdieron los europeos. Antes, el búlgaro Grigor Dimitrov, el británico Kyle Edmund y el belga David Goffin ganaron sus partidos.

Well, that was AWKWARD 😳 pic.twitter.com/WHJKFL56qD