Federer arrebata a Nadal la cima del ranking mundial

STUTTGART, Alemania.- Después de comenzar abajo en el marcador, Federer logró imponer su experiencia y gran nivel para revertir la situación y remontar el juego, llevándose la victoria en tres sets por parciales de 6-7 (2), 6-2 y 7-6 (5).

Con este triunfo en Alemania se puso a un juego de quedarse con el primer ATP 250 de su carrera.

Además, el hecho de llegar a la final le asegura los puntos suficientes para retomar el primer lugar del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

El certamen otorga 150 puntos al subcampeón y 250 al que se quede con el título; el español Rafael Nadal sólo aventaja al suizo por 100 unidades por lo que tendría que ceder el puesto.

El tira y afloja que mantienen Nadal y Federer por el número 1 del tenis ha tenido más capítulos este año. A mediados de febrero, el suizo, ganador de 20 torneos de Grand Slam, se convirtió con 36 años y 6 meses en el jugador de más edad en instalarse en el trono del tenis desde la creación de la clasificación ATP hace 45 años.

Federer puso así fin a más de cinco años sin estar en lo más alto (noviembre de 2012) y culminó su feliz regreso a las pistas después de un largo parón en 2016. El suizo, que estaba a 100 puntos de Nadal después de que el mallorquín conquistase su undécimo Roland Garros hace unos días, debía al menos alcanzar la final en Stuttgart, lo que ha sellado con su victoria ante Kyrgios.

Another @rogerfederer-Nick Kyrgios match, another third-set tie-break. But this time, the 🇨🇭came out on top to reach the 🏆 match in Stuttgart and guarantee he will climb to World No. 1 on Monday 💪🎉.



Read More ➡️ https://t.co/Q84OwG1l8f pic.twitter.com/YV8iVYa8a8