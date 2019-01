¡Hay nuevo diablo! Felipe Pardo nuevo jugador del Toluca

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El delantero colombiano Felipe Pardo se convirtió en nuevo jugador del Toluca, de cara al Clausura 2019 de la Liga MX, anunció el equipo a través de su cuenta de Twitter.

“Con 61 goles en Clubes, nuestro refuerzo Felipe Pardo llega a defender el escudo de nuestro Club; además de participar en el futbol de Portugal y de Francia”, publicó el conjunto escarlata, informó Medio Tiempo.

El colombiano, de 28 años de edad, llega procedente del Olympiakos de Grecia, donde logró dos títulos. Asimismo, Pardo también militó en el Sporting Braga en Portugal, además tuvo un periodo en el futbol francés con el Nantes.

También te puede interesar: Prohíben a titular de futbol afgano salir de su país

😈🔥 Con 61 goles en Clubes, nuestro refuerzo @FelipePardo17 llega a defender el escudo de nuestro Club; además de participar en el futbol de Portugal y de Francia.



Aquí su infografía 👇 Bienvenido#SiempreDiablos 🇲🇨 #SiempreRojos pic.twitter.com/l1cqD2ve6b — Toluca FC (@TolucaFC) 2 de enero de 2019

Rechaza Toluca problemas con Rubens Sambueza

El director técnico del Toluca, el argentino Hernán Cristante, aclaró que el capitán Rubens Sambueza salió de la institución mexiquense porque el propio mediocampista así lo deseó y ahora defenderá los colores del León.

De acuerdo con información de Notimex, aunque se podría pensar que Diablos Rojos no hizo nada por retener al futbolista argentino, el estratega explicó la situación de “Sambu”, quien incluso ya había mostrado su intención de salir desde antes del Torneo Apertura 2018.

“No sé por qué se maneja esa sensación de que nosotros lo dejamos ir y no hablamos con él; Rubens tenía un contrato acá y su situación superó eso”, indicó Cristante durante una conferencia de prensa.

Abundó que Sambueza “desde el torneo anterior quiso salir y se quedó uno más. Cuando la gente no está a gusto y tiene un problema, también hay que atenderlo; creo que fue la mejor solución para una situación que se tornaba compleja y no puedes tener a un jugador que no quiere estar".

Sobre la decisión del sudamericano por salir del cuadro escarlata, Cristante desconoció los motivos que existieron, cuestionamiento que deberá de responder el propio futbolista.