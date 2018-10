Tenista regaña a niño asistente por ser muy 'lento'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El jugador de tenis español Fernando Verdasco fue criticado en las redes sociales, después de regañar a un recoge pelotas voluntario por ser demasiado lento para traerle una toalla el pasado sábado, durante el partido de semifinales contra Yoshihito Nishioka en el Torneo de Shenzhen, China.

De acuerdo a Sin Embargo, en el segundo set, Verdasco le reclamó al menor que se apresurara y lo hizo con un gesto que muchos usuarios consideraron repudiable. La estrella del tenis español recibió una advertencia del árbitro por su comportamiento. Verdasco había ganado el primer set, pero finalmente cayó derrotado por 1-6, 6-3 y 7-6 (5).

Fernando Verdasco berating a ball boy for being slow with the towel is disgusting. pic.twitter.com/HQBYOEOKzq — Jeff Eisenband (@JeffEisenband) 29 de septiembre de 2018

Los usuarios de Twitter condenaron el comportamiento del jugador.

“Fernando Verdasco regañando a un recoge pelotas por ser lento con una toalla es repugnante”, escribió uno de ellos.

“Fernando Verdasco, de 34 años de edad, con el privilegio de ganar 16 millones de dólares jugando al tenis, regaña furiosamente a un niño voluntario por no ser lo suficientemente rápido con su toalla. Buen detalle”, compartió otro.

Fernando Verdasco debería aprender a disimular su falta de educación. No se la habrán dado en casa. Una pena que no su comportamiento no se parezca a su tenis. — Erendon (@erendon74) 30 de septiembre de 2018

“Chicos como Verdasco me hacen sentir mal. Ser grosero con un alcanza pelotas revela todo lo que necesito saber sobre él”, señaló un usuario. “Esto es espantoso”, subrayó otro.

Los usuarios también recordaron que no era la primera vez que Verdasco tenía un comportamiento similar. A principios de este año, el español tiró su toalla al suelo frente a un recoge pelotas durante el Torneo de Hamburgo (Alemania).