Ferrari se lleva el Gran Premio de Bahrein de la Fórmula 1

Con el abandono de Max Verstappen y Checo Pérez, de Red Bull, Ferrari acabó llevándose un 1-2, con Charles Leclerc primero sobre su compañero Carlos Sainz Jr en el Gran Premio de Bahrein el domingo.

La defensa del título de Max Verstappen en la Fórmula Uno se transformó en una pesadilla cuando el piloto de Red Bull apagó el motor cerca del final.

The moment it became a 1-2 for Ferrari...



And it all slipped away for Red Bull 💔#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/OmAj2c83Vu