Qatar 2022: FIFA cambia horario del partido México vs Argentina

La Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) anunció algunos cambios en el calendario Mundial de Qatar 2022 y está involucrada la Selección Mexicana.

Su duelo contra Argentina, que originalmente estaba programado para disputarse el sábado 26 de noviembre a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México, en el estadio Ciudad de la Educación, ha sido cambiado de horario y sede.

Se jugará ese mismo día, pero a la 1 de la tarde (tiempo del centro de México), en el estadio Lusail.

En cuanto al choque contra Arabia Saudita del miércoles 30 de noviembre, ya no se jugará en el estadio 974, sino en el Lusail. Este compromiso se mantiene a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México.

Final match schedule 🏟️ for the FIFA ⚽️ #WorldCup Qatar 🇶🇦 2022™ published ➡️ https://t.co/cLSmws7sYS. Tickets 🎟️ back on sale on 5 April via https://t.co/N8oxitnzbJ! pic.twitter.com/39KhdHrx9s