FIFA levanta la suspensión a la selección de Guatemala

Agencia/SIPSE

GUATEMALA.-La FIFA levantó este jueves la sanción a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut), impuesta hace 19 meses, informó RT.

También te puede interesar: Quiere pelea la Barby con la Princesa Azteca

La decisión de la FIFA se toma un día después de que el Presidente del Comité de Regularización de la Fedefut, Juan Carlos Ríos, confirmara que el grupo se encuentra operativo, refiere un comunicado de la organización.

Esta notificación permite, de momento, que la selección de Guatemala participe con el reconocimiento de la FIFA a escala internacional. Sin embargo, el comité deberá seguir estrictamente el mandato del Bureau del Consejo para evitar una nueva suspensión, explicó Ríos, citado por Prensa Libre.

"Muchas gracias a toda la afición que lo sufrió y que esperaba ver de regreso a la Selección. Que Dios bendiga al fútbol de Guatemala", agregó Ríos. La sanción se aplicó después de que la Asamblea del Fútbol Nacional no aprobara la ampliación del mandato del Comité de Regularización impuesta por la FIFA, después del escándalo de corrupción en el que estuvo involucrado el ex presidente del Comité Ejecutivo de la Fedefut, Brayan Jiménez; y el ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Héctor Trujillo.

Aunque no está previsto que el país centroamericano participe próximamente en torneos oficiales, podrá disputar partidos amistosos.

La pagina oficial de FIFA menciona que un Comité Rectora Internacional será responsable de dirigir la ejecución del mandato conferido al Comité de Regularización de la FEDEFUT. Su composición es la siguiente:

Pedro Chaluja, Presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) y miembro del Consejo de la FIFA

Luis Hernández, Presidente de la Asociación de Fútbol de Cuba (AFC) y miembro del Consejo de la FIFA

Decio de María, Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C. (FMF)

En caso de que se infringiese cualquiera de las decisiones tomadas por el Bureau del Consejo, se volverá a suspender de inmediato a la Fedefut.

De conformidad con el art. 38, apdo. 3 de los Estatutos de la FIFA, la decisión del Bureau del Consejo del 18 de mayo de 2018 deberá ser ratificada por el Consejo de la FIFA en su siguiente sesión.