FIFA investigará a Luis Rubiales por conductas inapropiadas

Las recientes conductas inapropiadas por parte de Luis Rubiales, lo puso en la mira de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la FIFA, quienes lo han citado el viernes 25 de agosto a una asamblea donde discutirán las repercusiones de sus polémicos actos.

Tal parece que enfrenta acusaciones por violar los puntos 13.1 y 13.2 del código disciplinario de la FIFA. En estos se hace mención de las infracciones que puede enfrentar la persona que haya dicho palabras o hecho acciones despectivas en contra de otra.

A pesar del video que publicó pidiendo disculpas, la gente pedía que se le castigara como debía.

La principal persona que se pronunció al respecto fue Jennifer Hermoso, que a través de un comunicado por parte de su sindicato FUTPRO, estará haciendo todo lo posible para garantizar su seguridad y castigar el beso inapropiado que le plantó Rubiales a la jugadora tras la victoria en el Mundial de Fútbol Femenil.

Este fue el acontecimiento que prendió fuego al caso de Rubiales.

El futbolista Isco Román mencionó su apoyo a Jennifer Hermoso, en este difícil momento.

Mientras que Imanol Alguacil se mostró enojado por lo acontecido y con pocas palabras expresó su descontento.

Durante una conferencia de previa al enfrentamiento del Real Madrid contra el Celta, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid declaró que al igual que el resto de la sociedad, le pareció incorrecto todo lo que ha hecho Rubiales.