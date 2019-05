Agencias

La FIFA ha renunciado a sus esfuerzos para ampliar la Copa Mundial 2022 a 48 equipos, anunció el miércoles el organismo rector del fútbol mundial.

"En línea con las conclusiones del estudio de viabilidad aprobado por el Consejo de la FIFA en su última reunión, la FIFA y Qatar han explorado conjuntamente todas las posibilidades de aumentar el número de equipos participantes de 32 a 48 equipos al involucrar a los países vecinos en la Copa Mundial de la FIFA en Qatar. 2022 ", informó mediante un comunicado la FIFA.

"Tras un proceso de consulta exhaustivo e integral con la participación de todas las partes interesadas relevantes, se llegó a la conclusión de que, en las circunstancias actuales, tal propuesta no se podía hacer ahora".

"Además, la FIFA y Qatar han explorado una vez más la posibilidad de que Qatar sea anfitrión de un torneo de 48 equipos al reducir en particular ciertos requisitos clave de la FIFA. Un análisis conjunto, a este respecto, concluyó que debido a la etapa avanzada de los preparativos y la necesidad de una evaluación detallada del potencial impacto logístico en el país anfitrión, se requeriría más tiempo y no se podría tomar una decisión antes de la fecha límite de junio. Por lo tanto, se decidió no continuar con esta opción".

"La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se mantendrá como se planeó originalmente con 32 equipos y no se presentará ninguna propuesta en el próximo Congreso de la FIFA el 5 de junio".

Al menos un país más haría falta

La FIFA había estado explorando si se podrían superar las complejidades logísticas y políticas para ampliar el torneo de 32 a 48 equipos, lo que habría requerido que al menos un país más se usara en el Golfo Pérsico para albergar 16 partidos adicionales en la región.

Un informe interno de la FIFA en marzo concluyó que los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Arabia Saudita no pueden unirse como anfitriones a menos que restauren los lazos económicos y de viaje con Qatar que se cortaron hace dos años.

La FIFA concluyó que faltaba el tiempo para preparar un país para albergar los juegos extra.

La crisis diplomática regional dejó a Kuwait y Omán neutrales como las opciones viables. Omán rechazó hospedar juegos organizados por la FIFA.

