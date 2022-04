FIFA lanza su nueva plataforma de streaming, ¡gratis!

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) se suma al negocio de las plataformas de streaming con una versión futbolística de Netflix o Amazon Prime.

El servicio incluye principalmente documentales y algunos partidos en vivo en su lanzamiento, pero podría convertirse en un medio para que la FIFA trasmita partidos del Mundial por pago. ¡Lo mejor de todo es que será totalmente gratuito!

Mientras se coloca como rival a las empresas existentes, el organismo rector también utilizará FIFA+ para publicitar a sus auspiciantes.

Se puede usar el bloqueo geográfico para limitar los partidos trasmitidos por FIFA+ a determinados territorios. FIFA no dijo claramente si la plataforma será un medio accesible para ver los partidos de clasificación al Mundial que no suelen difundirse ampliamente porque cada confederación es dueña de los derechos.

FIFA afirmó que los partidos en vivo serán de competencias antes no cubiertas, inicialmente con 1.400 partidos en vivo por mes.

Luego del lanzamiento, FIFA podría retirar contenido de YouTube que ha utilizado anteriormente para trasmitir partidos clásicos y eventos de política deportiva. A diferencia de eventos anteriores, el congreso reciente de FIFA en Qatar no se trasmitió en el sitio web de videos usado previamente.

El gerente comercial de FIFA, Kay Madati, dijo que “somos un poco más estratégicos sobre qué va a dónde y cuándo”.

