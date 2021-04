FIFA y EUFA condenan nacimiento de Súper Liga Europea

Joani Alexis Cruz Martínez

ESPAÑA.- Ante el anuncio de la nueva Súper Liga Europea, fundada por doce de las franquicias futbolísticas mundiales, la FIFA ha expresado esta noche, a través de un comunicado, su desaprobación a una liga europea "cerrada y escondida".

El máximo organismo del futbol mundial sale así al paso del anuncio hecho por parte de doce de los principales clubes europeos de crear una nueva competición, la Súper Liga.

El organismo reconoció que la Súper Liga se trata de un torneo elitista y que divide al futbol mundial.

