FIFA y UEFA eliminan a Rusia del Mundial de Qatar 2022

La FIFA y la UEFA suspendieron a las selecciones nacionales y clubes de fútbol de Rusia de toda competición internacional tras la invasión del país a Ucrania. Esto incluye el Mundial de Qatar 2022.

Los entes rectores del fútbol anunciaron la decisión el lunes, indicando que el castigo se mantendrá “hasta nuevo aviso".

La UEFA también rescindió su acuerdo de patrocinio con Gazprom, el gigante energético ruso.

Estás desiciones fueron adoptadas por el Bureau del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, máximos órganos de decisión de ambas instituciones.

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions



▶️ https://t.co/Q2htzW3W9z pic.twitter.com/LFo1bUtqmm