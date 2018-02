¡Mega Fiesta! Filadelfia recibe a campeones de Súper Bowl (Video)

Agencia

FILADELFIA.- Una multitud recibió este lunes en Filadelfia a los campeones del Súper Tazón LII.



De acuerdo con Notimex, el campeón Águilas de Filadelfia fue recibido por una multitud de seguidores que cantaron versiones de "Fly, Eagles, Fly", tras vencer el domingo a Patriotas de Nueva Inglaterra en el Súper Tazón LII.

Águilas regresó la tarde del lunes a Filadelfia como campeón del Súper Bowl, por primera vez en la historia de la franquicia en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y fue recibido por miles de personas.

A little upgrade to the @Eagles banner at Citizens Bank Park. #FlyEaglesFly pic.twitter.com/bzeuQwJvr7

Los "emplumados" aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, después de una noche de fiesta en Minneapolis, Minnesota, tras su histórica victoria 41-33 sobre Patriotas y su estelar mariscal de campo, Tom Brady.

El propietario de Águilas, Jeffrey Lurie, y el entrenador en jefe Doug Pederson fueron los primeros en salir del avión levantando el trofeo Vince Lombardi, ante los gritos de cientos de aficionados reunidos en la terminal aérea.

The Lombardi Trophy has made its way to Philly. #FlyEaglesFly pic.twitter.com/m2SyjMxgSs