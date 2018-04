¿Quién ganará? Mañana final de ida entre Chivas y Toronto

Agencia

TORONTO.- Chivas y Toronto están a unas horas de iniciar la lucha por el título de la Concachampions.

La Final de Ida se juega mañana en el BMO Field, donde el rebaño de Almeyda buscará tomar ventaja y llegar seguro a la final de vuelta, en territorio mexicano, informó Vanguardia MX.

El Guadalajara se enfrentará este martes como visitante al Toronto FC de la MLS, en el partido de ida por el título de la Liga de Campeones de la Concacaf 2018, con el objetivo de ganar y si es posible por buena diferencia de goles para cerrar tranquilos en casa.

El campeón de la Concachampions será el representante del área en el Mundial de Clubes de la FIFA de este año, que se disputará en Emiratos Árabes Unidos del 12 al 22 de diciembre próximo.

Las Chivas del argentino Matías Almeyda viajaron desde el sábado a Toronto a fin de mejorar el periodo de recuperación de sus jugadores para el partido de este martes, pactado a las 20:00 horas en el BMO Field.

This Tuesday, Mexican side @Chivas clashes with Canadian club @torontofc at BMO Field in the #SCCL2018 Finals. Don’t miss the action starting at 8:15pm ET on April 17th! pic.twitter.com/g6jIiabyqA