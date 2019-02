La Final por la Liga llega al Bernabéu

Tras muchos años de solicitudes para poder jugar una final por un título en el Bernabéu, el FC Barcelona tiene la opción de disputar una final por la Liga en el templo merengue. Un todo o nada, en especial para el conjunto local, quienes de no ganar este partido, dirían adiós virtualmente a sus opciones de ganar un nuevo trofeo de la regularidad.

Las malas sensaciones dejadas por los blancos en la Copa del Rey, tras caer eliminado ante el mismo rival, no son nada favorables para encarar un choque que será otra final para los locales. No hay margen de error en la casa blanca, ya que una nueva derrota dejaría al equipo solo con la bala en la recámara de la UEFA Champions League. Esta situación, en temporadas anteriores no salió nada mal para los blancos, ya que consiguieron alzar cuatro “orejonas” en las últimas cinco ediciones, pero un club tan grande y con tanta jerarquía como el Madrid, no puede pasar de puntillas, sin hacer ruido, tanto en Copa del Rey como en la Liga.

En el otro lado de la balanza se encuentra el FC Barcelona. En la final de la Copa del Rey, torneo fetiche para los blaugranas en las últimas campañas, y en una posición muy ventajosa en el torneo de la regularidad. El equipo del “Txingurri” Valverde tiene la oportunidad de eliminar de la terna de competidores por este trofeo a todo un Real Madrid, por lo que un empate o una victoria serían un botín digno de los mejores abordajes de los océanos.

Toda la nave culé llegará con la moral por las nubes tras el partido del miércoles. Un choque en el que los de la ciudad condal ofrecieron al Real Madrid de su misma medicina, contragolpes letales. La estrella del choque, sin duda, fue Luis Suárez, y es que el uruguayo parece volver por sus fueros que tenía acostumbrado a todos los aficionados. Si al “killer” del área, le unimos Leo Messi, la mezcla puede ser terrible para las aspiraciones blancas. Más si cabe cuando el rosarino tuvo un papel testimonial en la eliminatoria de Copa del Rey, y pese a ello su equipo pudo infligir un gran correctivo a su eterno rival.

Será un todo o nada para el equipo de Santiago Solari. Solo vale la victoria, y cuando es así el Real Madrid es más peligroso, ante la necesidad imperiosa de obtener un resultado, y más ante su eterno rival. Para ello, será necesario que esa falta de gol patente el miércoles en el torneo del KO, sea solo una anécdota, y que jugadores como Vinicius Jr. o Benzema vean con facilidad la portería de Ter Stegen.

Un clásico siempre es un clásico. Además si en ese partido hay algo en juego como en esta ocasión, la emoción está asegurada. Sea cual fuere el resultado, los aficionados al futbol disfrutarán de un encuentro que no dejará indiferente a nadie.