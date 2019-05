Notimex/Ciudad de México

Con cinco títulos en sus vitrinas y la motivación de haber dejado en el camino a la final de la Liga de Campeones de Europa 2019 al Barcelona, el Liverpool llega como gran favorito al duelo decisivo ante el Tottenham Hotspur.

El regreso que tuvo en el partido de vuelta en su serie semifinal del torneo europeo ante el cuadro blaugrana, al vencerlo 4-0 para avanzar con un global de 4-3, le permite a la escuadra porteña salir con esa etiqueta en la final del próximo 1 de junio.

Previamente, en cuartos de final, había dado cuenta del Porto, al que dejó en el camino con un humillante 6-1 global, luego de conseguir un 4-1 en la ida y 2-0 en la vuelta, lo que le valió para encarar a uno de los favoritos al certamen.

Memorable fue el encuentro que se disputó en el estadio Anfield, donde nadie esperaba una reacción tan bravía luego de llegar abajo en el marcador, 3-0 recibido en el Camp Nou de Barcelona, pero el Liverpool lo consiguió, y de qué manera.

Conocido como el “milagro” de Anfield, ni los mismos jugadores del Barça, incluido el argentino Lionel Messi, esperaban la goleada ni daban crédito a lo sucedido, pues de pronto se les fue de las manos la posibilidad de buscar la sexta corona.

